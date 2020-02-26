日前傳出成交的 「西華富邦」頂樓42樓揭露實價，二戶由博信國際投資購入總價合計約7.7億元，單價每坪264萬元，創下2019年豪宅最高單價記錄，相較於過去高樓層39樓在2015年時，曾創每坪292萬高價，時經四年多整體豪宅市場甚鉅，「西華富邦」高樓層單價僅約下修約一成，堪稱最抗跌的高端房產。

實價登錄顯示，「西華富邦」頂樓戶二戶成交價分別為3.77億元、3.92億元，平均單價均為每坪264萬元，過去曾買進「信義富邦」透天別墅、大直豪宅「代官山」13樓的博信國際投資，去年10月再投入7億多元入手西華富邦B棟頂樓二戶。

「西華富邦」所餘可售戶可不多，自銷售以來實價登錄已累計124戶交易資料，總銷售金額約310億元，是這段時間總銷售金額最高的豪宅社區，此外，最新實價亦揭露「西華富邦」27樓戶10月以總價3.11億元、單價每坪208萬元成交，累計「西華富邦」有37戶單價超過每坪200萬元，也是「台北豪宅200萬俱樂部」中，站上單價200萬元成交戶數最多的豪宅。

「西華富邦」樓高達42層，中高樓層擁有基隆河景觀，高價樓層價差超過一倍，其中2015年時高樓層的39樓二戶分別創下每坪292萬、290萬元高價，是目前該社區的最高價，躋身台北頂類豪宅之列，不過低樓層約僅每坪140萬元。

近幾年台北豪宅市場回檔下修，各豪宅社區普遍都面臨房價下修、折價賠售的命運，西華富邦在餘屋銷售時微幅調整售價，除了近期成交的高樓層單價約下修一成以外，近年也有四戶自房價高點的預售時買進轉售賠售，賠售金額297萬～2,127萬元，多在一成以內，還有一戶小賺220萬元，相對於不少台北豪宅修正15~20%，更顯抗跌。

(工商 )