龍華科大致力強化學生跨領域專業知識與技能，打造學子成為未來職場亟需人才。（龍華科大提供／李侑珊台北傳真）

在國內高教環境面臨少子化、私校退場與國際人才競爭等嚴峻挑戰之際《Cheers》雜誌持續舉辦最權威的「大學辦學績效成長」校長互評，由全國大專院校校長相互推薦心目中辦學績優大學；龍華科技大學繼2015、2016年後，第三度榮獲全國Top 20卓越大學，辦學績效廣獲大專校長認同與肯定。

今年入榜大學中，僅有4所私立科大，龍華科大是台中以北地區唯一入榜的綜合型私立科大（含工程、管理、人文暨設計學院），表現非常出色。

《Cheers》自2015年起連續6年舉辦「大學辦學績效成長」校長互評，今年邀請148所大專院校（不含專科學校）校長，推薦各自心目中辦學績效明顯進步或成長的大學。獲得129位校長回覆，回收率達87.2％。龍華科大在2020《Cheers》「企業最愛大學生」TOP 20勇奪全國私立科大第一後，也同時獲得大專校長認同，入選全國Top20辦學績效卓越大學，成績傲人。

龍華科大校長葛自祥表示，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。並堅持「二不二要」，「二不」－不盲目追求國際間大學排名、不以培養諾貝爾獎得主為辦學目標；「二要」－學生畢業後要能廣受企業歡迎，企業願用較高的待遇來聘用學校畢業生、學校要有足夠的科研能量，協助產業解決問題，轉型升級。

葛校長指出，教育部2018年起推動高教深耕計畫以來，龍華科大連續2年獲得逾1億元高額補助，是台中以北地區唯一連續獲補助金額超過1億元的私立科大。108學年度新生註冊率高達94.46％，亦蟬聯全國綜合型私立科大第一名。今年同時在1111人力銀行「2020企業最愛大學」、2020《Cheers》及《遠見》「企業最愛大學生」TOP 20三項調查中，榮獲全國私立科大第一名三冠王，加上本次入選2020《Cheers》全國Top20辦學績效卓越大學，贏過許多中字輩的國立大學及老牌私立名校，證明學校積極致力產學合作、提升跨領域創新研發能量，進而打造學子職場黃金競爭力的卓越辦學成效已廣獲肯定。

葛校長說，龍華科大多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，長期深耕產學合作，以培養務實致用人才為首要目標，2012年率先推出訂單式就業學程，依據企業需求規劃客製化課程，使學生畢業後無縫接軌、企業可立即獲得所需人才，自推出迄今深得業界高度評價與信賴。

儘管在國內少子化衝擊下，龍華科大近年仍持續大手筆投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，與業界合作開設物聯網、大數據等跨領域工業4.0學程，培育學子具備解決企業實際問題、跨領域專長等多工技能。

葛校長強調，龍華科大致力融合科技與人文教育，培育兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才。未來仍將秉持務實、卓越、創新的辦學精神，整合教學資源，深耕教育專業，加強系所特色教學，以「創新」學習樣態-處處皆教室，無處不學習，以及「創新」學習內涵-智慧製造、AI、IoT、雲端計算、大數據、XR（AR／VR／MR）等應用科技與服務，強化學生跨領域所需專業知識與技能，以厚實創新研發能量，打造學子成為未來職場亟需人才，希望能翻轉「技職不如大學」、「私立不如國立」傳統刻板印象，並讓臺灣技職教育成果在世界舞臺上發光發熱。

(旺報 )