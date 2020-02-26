新型冠狀肺炎疫情延燒，新北市政府今成立防疫志工隊，邀請當年抗SARS英雄前衛生署長葉金川，及SARS期間封院的前和平醫院精神科主任李慧玟，為600位志工教育訓練。新北市長侯友宜說，盼志工充實防疫相關知能後，能做為社區防疫宣導種子老師，包括電話關懷、防疫物資整備等，一起防疫大作戰。

侯友宜表示，新北市居家檢疫人口逐漸攀升，為預防爆發社區感染，新北市「料敵從寬、禦敵從嚴」，提前部署，除儲備各項防疫物資，做好各項防疫管控外，也要善用社會力，新北市有13萬4千多名志工，其中社福類的有4萬多名，首波教育訓練以幹部為主，邀請專家學者教育訓練，希望志工在充實防疫知能，加強自我防護後，能進入社區協助宣導，並協助電話關懷、物資整備、相關文書處理等。

公衛專家葉金川以「談流行疾病預防隔離」為題，除詳述流行疾病起因、預防、隔離和撤退外，也提醒志工在服務期間應注意自我保護。

另李慧玟醫師以「危機？轉機？談新冠肺炎給我們的功課」為題，強調「信任和善意能帶來助人和自癒的力量」。

社會局長張錦麗表示，社會局以照顧弱勢優先，因此除持續為獨居長者及獨居且行動不便的身心障礙者送口罩服務外，也成立防疫基金，接受社會各界捐款、捐防疫物資，優先提供社福機構和社區照顧關懷據點使用，防疫志工隊培訓成立之後，將配合行政單位社區防疫需求，提供相關服務。

(中時 )