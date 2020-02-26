2月26日下午13:30中央流行疫情指揮中心例行記者會。

鎮瀾宮董事長顏清標在今早的記者會上表示，將會取消起駕宴、媽祖之光演唱會及祝壽大典等三大慶典，並捐出3000萬元防疫，至於宮廟遶境是否會成為防疫破口，衛福部應做出專業判斷，讓全台所有宮廟有所遵從，若政府給出停辦的指示，他們也將配合政府、延期舉辦活動。

對此中央疫情指揮中心今（26日）下午13：30將召開記者會說明，疫情、宗教活動、醫事人員限制出國規定及醫院整備等相關決策。

中央流行指揮中心今天公布國內第32例確診個案，是國內第三起家庭群聚，27例80歲老公的看護。台灣新冠肺炎全台確診個案達31例。

中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內第32例COVID-19確定病例，為案27在2月11日至16日住院期間之30多歲女性外籍看護，衛生單位於案27確診後，即透過警政單位協尋該名個案，於2月24日晚間尋獲後送往醫院採檢通報並住院隔離，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗於今日確診。

指揮中心指出，由於案32為臨時看護，衛生單位已針對其2月16日至24日間之活動史調查，並將這段期間個案所照顧的其他病人、同病室病人及照顧者等匡列為接觸者進行採檢。針對案27相關群聚事件，截至目前共掌握接觸者744人，並採檢153人，其中5人陽性(案28至32)、141人陰性，其餘檢驗中。

(中時電子報)