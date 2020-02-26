中火生煤使用量去年超過1104萬公噸上限，經台中市政府多次稽查及複查仍未改善，為守護市民健康，市府依法行政廢止中火兩部機組許可證；但環保署卻單方面擅自撤銷市府對中火的行政處分，明知案子行政訴願中，卻「政治介入司法」，市府深表遺憾，提出5點法律程序嚴正表達抗議。

市府法制局指出，依地方制度法第75條第2項及行政院環境保護署組織條例第3條規定，縱使環保署想直接撤銷市府環保局的行政處分，也須報請行政院撤銷。環保署目前的作法，已嚴重侵害市府的地方自治權限。

法制局說，依環保署新聞稿表示，其作法是依行政程序法第117條規定做撤銷，但該條明訂是法定救濟期間「過後」才能撤銷；但市府對中火所作的相關行政處分，經中火提起訴願後，目前都在市府訴願委員會「審議中」，接下來也待由行政法院進行審理。

既然司法救濟途徑相關法定救濟程序還在進行，環保署卻不等司法調查程序，執意為業者出頭，直接判業者勝訴。難道環保署已發覺中火違法事實明確，擔心法院將來對中火做出不利的認定，所以搶先表態？

法制局表示，依行政程序法第117條規定，若撤銷對公益有重大危害者，不得撤銷。環保署撤銷環保局的處分後，讓中火十部機組火力全開，明顯是對公益有重大危害，依法不得撤銷，環保署所為不合法律撤銷，應屬無效處分。

依據行政訴訟法第189條，法院審判也要斟酌雙方辯論意旨及調查證據之結果，並兼顧原告及被告之權利，才能下判斷。但環保署對於本案相關爭議，完全未向市府調閱有關行政處分的資料或作任何查證，只聽台電公司片面陳情之詞，就直接撤銷環保局的相關行政處分，令人不敢苟同。

法制局強調，市府對於環保署此種破壞司法救濟途徑的蠻橫做法深表遺憾。這等於變相鼓勵人民不守法，若對行政機關的行政處分不服氣，都不用打官司，直接向中央陳情就好。

(中時 )