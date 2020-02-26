7年前擔任航警的黃瑞賢及海關人員陳俊宏、劉炳貴，收取業者賄賂後，私運管制物品大陸香菇絲進口，或逃避面板類高價貨物之高額關稅；高院維持一審刑度，將陳等人各依違背職務收受賄賂等罪判刑5年2月、褫奪公權8年。可上訴。

判決指出，20109年10月至2013年3月間，報關及貨運業者為了夾帶、走私禁止進口之管制物品大陸香菇絲，或避免遭課以高額關稅，行賄海關人員陳俊宏、劉炳貴及航警黃瑞賢，由對方填載不實的進口快遞貨物申報單或虛報航空進貨艙單，幫業者護航。

(中時 )