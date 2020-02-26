海關及航警收賄 護航走私大陸香菇 12:332020/02/26 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7年前擔任航警的黃瑞賢及海關人員陳俊宏、劉炳貴，收取業者賄賂後，私運管制物品大陸香菇絲進口，或逃避面板類高價貨物之高額關稅；高院維持一審刑度，將陳等人各依違背職務收受賄賂等罪判刑5年2月、褫奪公權8年。可上訴。 判決指出，20109年10月至2013年3月間，報關及貨運業者為了夾帶、走私禁止進口之管制物品大陸香菇絲，或避免遭課以高額關稅，行賄海關人員陳俊宏、劉炳貴及航警黃瑞賢，由對方填載不實的進口快遞貨物申報單或虛報航空進貨艙單，幫業者護航。 (中時 ) #香菇 #大陸 #海關 #航警 #進口 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行政策調整 更重流動性調控 04:092020/02/23 焦點新聞 傳陸戰機鎖定我F-16 嚴德發嚴正駁斥 01:582020/02/24 政治要聞 公開否認敵意挑釁說 部長有擔當 01:582020/02/24 政治要聞 新冠肺炎疫情對陸經濟屬短期影響 整體可控 11:392020/02/24 財經 專家：疫情對陸經濟 衝擊僅1季 04:102020/02/25 焦點新聞 立法院WHO共同聲明是空包彈 04:102020/02/25 論壇廣場 不該給大陸台商貼標籤 04:102020/02/25 論壇廣場 兩岸民粹火山，當心啊 04:102020/02/25 時論廣場 集美國小祭海關測溫儀 入校量體溫不卡卡 10:332020/02/25 生活 疫情影響 會計師可視訊查帳 04:102020/02/26 金融．稅務 社會熱門新聞 快樂開學日？北市12小時內2起國中生墜樓死亡 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 保護我家人！北京台商寫信給蔡英文籲：暫關國門 - 社會 最貪女課員涉索賄判無罪 最高法院狠打臉 - 社會 太爆笑！單身21年女大生拜月老 擲無筊出這招…聖筊立刻出現 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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