新冠肺炎疫情升溫，政府全面徵收口罩杜絕囤積、哄抬，沒想到臉書3C陳姓直播主「阿和」竟然以50片口罩1500元的價格，平均每片30元的價格販賣號稱三層防護具醫療等級的醫用口罩，並態度囂張宣稱就是要發災難財，卻沒有足夠的口罩數量在收到買家匯款後供貨，調查局台北市調處25日執行搜索，並將「阿和」約談到案，依違反《傳染病防治法》、詐欺與《刑法》第251條「妨害農工商」等罪移送台北地檢署偵辦。

調查局是在臉書「筆電3c達人直播拍賣網」，發現直播主「阿和」的28歲陳姓男子在直播上賣口罩，並宣稱口罩是「三層防護」、「不是醫療等級、沒有效果、東西不用回來，錢退你」，又向買家表示「1500塊，100個，50個後寄」的買50片送50片手法來提高買氣。

「阿和」更囂張的說「我是發災難財、國難財的達人好不好」來製造搶購氛圍。調查局人員發現，自2月6日起口罩訂單總金額已達76萬元，販售數量近3萬片。報請台北地檢署檢察官李建論指揮偵辦，25日搜索「筆電3c達人直播拍賣網」位於新北市板橋區營業處所及「阿和」位於桃園市龍潭區直播處所，搜索現場發現電腦中有大量網路訂單、買家付款紀錄及出貨單等，並將「阿和」、參與直播販售口罩「阿和」的哥哥及蔡男到案，並循線進一步追查上游口罩來源及是否符合醫用口罩。

調查局強調，為貫徹政府防疫決心，積極嚴查市面的防疫口罩來源，阻絕黑心或來源不明的口罩影響民眾健康，圍堵防疫漏洞，並呼籲民眾如果發現哄抬、囤積防疫口罩、販售黑心口罩或接到疫情假訊息，向調查局提出檢舉。

(中時 )