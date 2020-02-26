《日股》憂疫情擴散，日經早盤收跌1.1％ 12:332020/02/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對新冠肺炎在全球加速擴散越來越感擔憂，繼隔夜美股再度重挫後，周三日經225指數早盤收跌1.10%，為22,357.39點，盤中一度大跌2.1%，至22,127.42點，創下10月15日來新低，並跌破被視為短期支撐、在22,196點的200日移動均線。東證一部指數早盤收跌1.07%，為1600.93點，盤中一度跌至逾4個月新低；33大類股中有32類下跌，以礦業、地產與航空股表現最弱。日經波動指數飆升21.8%，報29.74，創下14個月新高。 (時報資訊) #早盤 #收跌 #22 #日經 #盤中 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：熱映、康那香、聯陽、恆大、優盛、高端 10:172020/02/24 財經 滬指午盤收跌10點 深成指升80點 12:232020/02/24 財經 港股午盤收跌404點 跌破百日線 13:022020/02/24 財經 《港股》憂疫情擴散全球，恆指收跌1.79％ 16:482020/02/24 財經 憂新冠肺炎疫情衝擊全球經濟 日經暴跌逾1000點 09:382020/02/25 國際 道瓊暴跌逾千點 台股早盤大跌逾百點後反彈 10:402020/02/25 財經 《日股》日經指數收跌3.34％，創14月最大跌幅 16:142020/02/25 財經 滬指收跌18點 市場交投連5日破兆人民幣 16:202020/02/25 財經 狂瀉千點後...美股周二早盤回神 04:102020/02/26 財經要聞 《台北股市》盤中焦點股：格威傳媒、撼訊、合一、泰碩、榮成、正隆 10:172020/02/26 財經 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 即時 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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