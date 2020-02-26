投資人對新冠肺炎在全球加速擴散越來越感擔憂，繼隔夜美股再度重挫後，周三日經225指數早盤收跌1.10%，為22,357.39點，盤中一度大跌2.1%，至22,127.42點，創下10月15日來新低，並跌破被視為短期支撐、在22,196點的200日移動均線。東證一部指數早盤收跌1.07%，為1600.93點，盤中一度跌至逾4個月新低；33大類股中有32類下跌，以礦業、地產與航空股表現最弱。日經波動指數飆升21.8%，報29.74，創下14個月新高。

(時報資訊)