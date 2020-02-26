美國疾控中心預期新冠肺炎將蔓延至當地社區，國民生活可能受到重大影響。美股昨晚再下挫約3%，亞洲股市今早繼續承壓。金價週一（24日）漲至1688美元，但當前回檔至1638美元。全球金融市場啟動避險模式，瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，除非疫情能夠在第一季度末左右受控，金價在6月大概於1650美元附近，隨後至明年3月將保持在1600美元。然而，若疫情一旦全球擴散，不排除金價漲至1700至1800美元。

元大投信分析，近期美國經濟數據皆優於預期且美元走勢強勁，使黃金短線上漲動力略受打折。疫情的不確定性有助於主要國家保持寬鬆政策，而實質利率（名目益率-通膨率）就是投資黃金的機會成本，實質利率偏低將有助於投資或避險資金湧入黃金市場，花旗銀行及全球最大的對沖基金橋水（Bridgewater Associates）均看好金價後市上看每盎司2000美元以上的歷史新高，橋水建議黃金應被視為投資組合的基石。

建議投資人可參考自身投資屬性，看好避險需求表現可參考元大S&P黃金ETF（00635U），積極投資人則可關注元大S&P黃金正2 ETF（00708L），但是若風險降溫，可能造成黃金短線走跌，可參考元大S&P黃金反1 ETF（00674R）為資產配置評估。

(時報資訊)