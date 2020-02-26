內政部實價登錄近期揭露一筆士林區豪宅「華固天鑄」交易，為去年11月位於31樓的交易，其總價3億168萬元，平均單價每坪163.9萬元，是華固天鑄近一年新高，也是該社區在實價登錄上的第9高價。大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，華固天鑄為天母一帶指標豪宅，頗受政商名流及知名藝人青睞，甚至有企業主購置多戶，尤其豪宅市場解凍且資金回流台灣後，促使投資人將資金投注於高總價、知名度高的豪宅標的，故近期屢見豪宅交易。

華固天鑄為天母知名豪宅，過去媒體曾揭露知名藝人彭于晏購買該棟16樓，更添話題性，而依據實價登錄資料，該社區僅一筆成交單價破200萬元，其交易出現於2016年，位於該社區37樓，拆算車位每坪207.4萬元，儘管豪宅市場回溫，價格仍未見新高。郎美囡分析，雖然房市回溫，交易量也有顯著突破，但買方普遍不願追高，新豪宅的高價也多屬預售時期價格，另一方面，台北市新豪宅林立，買方選擇多元能有更多議價空間，因此房價走穩卻難創高價。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，近期許多高端買方在同社區購置多戶，挹注豪宅市場交易量，惟豪宅市場光景不再，除非豪宅市場交易量大幅成長，才能在價格上有所表現。

(時報資訊)