旺旺集團決定開放最後1天發送抗菌液，每人只能領取1公升。（游念育攝）

新冠肺炎疫情持續蔓延，民眾紛紛搶購防疫物資，旺旺集團從4日起免費提供水神抗菌液給民眾，但遭北市府揚言開罰，北市原本到2月底的免費贈水活動只能提早暫停，原定里長每日有50公升配額，一早到現場也撲空，只能領取1公升，大安區古風里長孔憲娟說，每天都會來領，也很感謝旺旺做公益，但卻無故挨罰，真的很無奈。

旺旺集團截至昨日已免費提供超過300噸水神抗菌液協助台北市民防疫，里長也紛紛出動勞力表示支持，幫助里民索取抗菌液，盼能在非常時期共同協力做防疫，水神忠孝門市早上10點開門，就有大排長龍的民眾，但聽聞今日後不發送抗菌液相當錯愕，旺旺集團決定開放最後1天發送抗菌液，每人只能領取1公升，但里長也只能領取1公升，根本不夠發送給里民。

孔憲娟指出，原本每戶都只發放250c.c抗菌液，但因活動快結束，所以這幾天已廣播會發放500c.c配額，讓民眾能先保存度過疫期，但今來到現場卻突然取消，真的很無奈，好心做公益的事情，卻還被開罰，實在令人心寒。

孔憲娟還說，一開始得知水神抗菌液，就上網查詢次氯酸水功效，確認得到成功大學博士背書後，才發送給里民，現在人心惶惶，防疫物資買不到，能領到抗菌液也能安定民心，疫情看起來還會持續幾個月，接下來沒有抗菌液可領，民心一定也會動盪不安。

排在人潮中的羅小姐說，孩子開學會接觸很多人，所以來領取抗菌液，讓孩子帶在身上，但得知今天是最後1天發放，能領到很幸運，之後會用購買的方式，畢竟酒精噴多了也傷皮膚，會持續使用水神抗菌液。

(中時 )