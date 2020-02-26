新冠肺炎疫情爆發後，北京當局為解決國內口罩等防疫物資需求，禁止出口口罩，受影響的包括3M等4家在大陸設廠的美商。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）美東時間25日表示，美國過度依賴海外製造，才造成今天局面。他警告，川普政府將要求美企返回美國，作為對北京的報復。

納瓦羅25日接受福斯電台訪問時表示，面對新冠肺炎疫情爆發，川普政府在第一時間禁止大陸航班飛美，是一件非常謹慎且明智的決定，確保了美國人民的健康安全。納瓦羅表示，美國現在需要確保相關物資供應無憂，包括個人防疫用品，包括口罩、護目鏡等，以及醫療用品如疫苗等。

在疫苗方面，納瓦羅表示，會盡速研發並量產疫苗，美國政府和研製團隊會以「川普時間」（Trump Time）進行，也就是只花費所需時間一半的情況下加快完成，再來就是「定點照護診斷」（POCD）。

納瓦羅指出，美國在海外設置生產線的製藥廠和醫療用品廠過多，而北京當局在疫情爆發後，立即禁止口罩出口，隨後又將所有中外資企業生產的醫療物資納為己有，包括美企口罩大廠3M。納瓦羅強調，當務之急是讓這些企業回到美國。川普政府將要求美企遷回國內，作為對北京的報復。

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