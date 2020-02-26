新冠肺炎疫情導致人心惶惶，日前萬華區盛傳一名阿公店紅牌確診，導致各店生意一落千丈、人心惶惶，業者追查發現是小姐間爭風吃醋、惡意中傷，警方循線追查於昨天將一名王姓女子約談到案，依違反傳染病防治法送辦。

日前台北市萬華區阿公店業界盛傳，一名紅牌小姐確診新冠肺炎。業者強哥透露，某小姐在群組上，公開表示華西街某店的紅牌小姐得肺炎，還已經就醫，訊息在業者瘋傳，大家都嚇壞了，原本搶著捧場、點檯的酒客，有的氣得破口大罵，質疑「沒職業道德」，揚言要報警逮人，整個阿公店界繪聲繪影，人人自危。

事件鬧大後，當地業者由飲酒協會出面，直接到該店詢問，但這名小姐其實是台灣人，最近半年內也沒去過大陸，被點名的紅牌一臉委屈，發誓真的沒得病，連感冒都沒有。

台北市警察局萬華分局今天宣布偵破這起假消息案，中央社報導，調查了解，王女因和同業爭風吃醋，7日在她個人微信上發布公開動態，內容誣指萬華區一帶的阿公店有紅牌小姐確診肺炎，引發恐慌。

警方昨天將王女約談到案，全案詢後將她依違反傳染病防治法移請台北地檢署偵辦。

(中時電子報)