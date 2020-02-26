針對大甲媽祖遶境是否停辦一事，民進黨立委王定宇今在臉書主張，動用昨立法院三讀通過的紓困特別條例第7條授權，防疫指揮官因應防疫須要，必要時得實施應變措施或指令，現在正是防疫指揮官應下令停止或延後遶境決定的時刻。不過，民進黨團幹事長鄭運鵬不建議立刻動用特別條例應變特權，希望交由主辦單位自行決定活動是否延期或取消。

「三月瘋媽祖」，往年全台多間廟宇會舉辦媽祖遶境活動，因應新冠肺炎延燒，大型人潮聚集活動恐成為防疫破口，媽祖遶境是否停辦引發討論。大甲鎮瀾宮董事長顏清標今上午表示，在政府未宣布禁止大型集會活動前，會如期籌辦媽祖遶境活動，如果未來政府有其他措施會配合。

王定宇表示，現在已經到決斷時刻，既然諸多決定繼續遶境的廟方，表態尊重政府防疫決定，建議相關部門依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第七條，中央流行疫情指揮中心指揮官應該下令停止或延後遶境。

鄭運鵬則反對動用特別條例第7條授權，他說，政府無法判斷個別活動是幾千人或幾萬人，如果要求，就一定是單一標準，所有活動一視同仁，事情就大條了，還是希望各主辦單位可以先自己判斷。

鄭運鵬說，廟方現在壓力很大可以理解，還是建議廟方再考慮一下，如果主動取消，不會有爭議，執意續辦，一定有爭議。

鄭運鵬強調，防疫工作只有盡力而為，沒有保證安全的，從韓國教會和其他國家的傳染案例看來，宗教和阻止疫情擴散沒有關係，他建議等疫情過後，各宗教和廟宇再來舉辦祈求國泰民安的活動，相信國人會更肯定。

(中時 )