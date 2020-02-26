萬華阿公店日前有人散佈疫情假訊息，指華西街某家阿公店，有小姐確診新冠肺炎，警方經循線追查，25日傳喚37歲的造謠者王女，王也在另家阿公店上班，表示是聽到有朋友談論此時，才發文「提醒」大家，不知後果嚴重，警訊後被依違反傳染病防制法送辦。

此事一度在阿公店業界引發渲然大波，王女的假訊息流傳後，造成酒客、店家恐慌，業者最後前往該家店查證，被影射的小姐是台灣人，最近沒去過大陸也沒發燒，衛生局也從沒派人來檢測，證明是烏龍爆料。

事發後警方介入調查，發現王女是在本月7日，透過通訊軟體好友圈散布這個消息，王女後來發現事情鬧大刪文，但已被截圖，警方25日傳訊王女，依違反傳染病防治法將她送辦。

萬華警分局指出，防疫是現階段重要工作，民眾接獲來源不明的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，不要輕易相信，也不要任意散播和轉傳以免觸法。

(中時 )