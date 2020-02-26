行政院日前拍板交通部所提142.3億元觀光產業紓困方案，其中特別提撥5億元作為促進旅行業(含導遊領隊)、旅宿業、觀光遊樂業的人才培訓，交通部今（26）日公告實施要點，每位參訓人員每小時補助158元轉型培訓費，每人補助時數每月以120小時為限，單一培訓計畫補助上限300萬元，粗估至少可補助166項人才培訓計畫。

交通部今日公告「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點」，即日起各觀光運輸業者依據業別，在活動前14日，向所屬單位（觀光局、公路總局）提交申請計畫，申請期限自即日起六個月內，直到預算用完，或必要時，交通部將另行公告延長申請期間。

根據實施要點規定，補助的申請單位限定為：依法登記有案之旅行商業同業公會、觀光旅館商業同業公會、旅館商業同業公會及民宿協會、觀光遊樂業依法組織之法人團體、最近三年內接受觀光局委託辦理導遊或領隊人員職前訓練之全國性導遊或領隊法人組織、遊覽車客運商業同業公會、小客車租賃商業同業公會、計程車客運商業同業公會等。

至於補助課程的內容，限定範圍為：職能教育培訓、產業升級與服務轉型之準備、安全提升及旅客權益保障、數位及精準行銷、配合本部觀光政策行銷推廣、結合青創或新創與在地觀光相關技能提升、辦理跨區域交流或標竿學習。

對於接受補助的個人，實施要點也明訂，必須是旅行業、觀光旅館業、旅館業及觀光遊樂業之從業人員；一般民宿限定2人以下、特色民宿限4人以下；領有有效導遊人員執業證或領隊人員執業證，並於最近二年內有實際執業者；遊覽車客運業、小客車租賃業及計程車客運業雇用之從業人員及所屬駕駛人；還有計程車運輸合作社社員，及個人經營計程車客運業者。

實施要點規定，只要參加培訓對象符合上述資格規定，就可補助每位參訓人員每小時158元之轉型培訓費，補助時數每人每月120小時為限。

對於計畫內的補助項目，實施要點規定範圍包含，第一，講師鐘點費；第二，因培訓需要租用遊覽車，則是每輛每日最高一萬元為限；第三，教材及文具用品費，以每人每小時最多100元，每一課程每人最高600元；第四，成果展示活動費，課程結束參訓人員成果發表、展示成果，並以數位方式錄製，提供相關產業參考並上網公開瀏覽者，以申請經費20％為上限。

(工商 )