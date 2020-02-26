洪都拉斯近日錄華視《天才衝衝衝》受訪時提及，去年演藝事業大豐收，「第1次入圍金鐘54，我又是54年次54歲，雖然沒有得獎，但戲約變多。」他入行32年，以戲劇《我們與惡的距離》的廖紐世一角入圍金鐘，雖然無緣敲鐘，但戲路從此大開，邀約蜂擁而至。

洪都拉斯笑稱，雖然戲約很多，但時間真的有限，所以忍痛推掉好幾部戲，包含公視大戲《火神的眼淚》，該劇製作人原先有意邀請他演出，他自己看到劇本也非常喜歡，可惜因為擠不出時間開拍前實習，最後只能忍痛推辭，「真的覺得非常可惜，但是也沒辦法，我真的排不出時間。」

洪都拉斯每年都會去求發財金。（摘自洪都拉斯臉書）

本來打算年假好好放鬆的洪都拉斯，坦言因目前正在拍攝的東森新戲《姐妹們追吧》大年初四就開工，所以沒機會出國，但還是不忘抽時間到南投指南宮拜拜，「我每年都會去求發財金，至今8年沒停過，都是給神明擲筊借600還1000，雖然每次都要排2個小時以上，但我很喜歡廟裡的氣氛，所以也還好。」

(中時 )