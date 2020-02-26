大陸出國旅客數目猛降，觀光人口下滑動搖了泰國經濟，泰銖繼1月下挫4.5%後，本月再跌1.7%。瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，預期泰國企業今年盈利增長只有4%，加上市場未來可能調低盈利預測，讓泰股承壓。在亞洲（日本以外）股票配置裡，維持不看好泰國。

第一季度是泰國傳統的旅遊旺季，一般占全年收入約40%，而來自中國的遊客占比平均達到28%，其消費已相當於當地去年GDP的3.7%。然而，泰國2月首兩周遊客數目大降33%，預警疫情對當地上半年經濟造成相當巨大的打擊。

瑞銀分析，按照過往的經驗，就算疫情在4月前受控，泰國旅遊業要超過3個月時間，才能完全復甦過來。為抵禦經濟下行風險，泰國央行本月初已調低利率25個基點，至歷史低點的1%，估泰國央行年內要再減息25個基點，泰銖反彈空間有限，此並不利於泰股估值。值得注意的是，今年英國特易購（Tesco）撤出及盤谷銀行收購印尼Permada Bank，兩宗交易促使資金外流，對泰國經常帳構成壓力。

去年底泰銖兌美元匯價還在29.65附近，而今天泰銖盤中已經貶到31.82元。

(時報資訊)