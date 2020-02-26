網家(8044)1月營收在過年春節採購潮的帶動下，單月營收36.19億元，創同期新高，原本過往農曆年後營收轉淡，不過，受到新冠肺炎疫情以及開學採購潮帶動下，2月營收表現可期，若疫情僅短暫影響且可控，網家又是國內貨量最多的電商，第1季營收有望創歷年同期新高，挑戰百億營收。

網家營收超過9成來自電商，其餘則是支付業務、廣告收入等，電商中以B2C業務為主，B2C業務2019年營收成長約10％，展望2020年，由於線下消費持續轉為線上消費的趨勢不變，法人估計B2C營收可望保持雙位數成長。

此外，新冠肺炎疫情衝擊，2月營收將優於預期，進一步拉高B2C的營收貢獻，不過，若疫情影響太久，會衝擊整體經濟，除了考量消費意願降低，也可能部分商品產生缺貨，而無收入貢獻。

子公司商店街2019年仍虧損，但營業費用減少、倉儲效率和人工智慧帶來成本下降，目標今年能夠損益兩平。

行動支付Pi拍錢包自2018年8月推出後，連結線上和線下消費金額都可轉成回饋點數，使消費者的日常支出也能累積成P幣，結合回饋無上限、運用場景多元等特點，快速吸引都會區上班族爭先辦卡。同時，高額返利回饋更是刺激消費需求，累計會員已達80萬人，持續擴大點數經濟及支付市占率。

(時報資訊)