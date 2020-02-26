新冠肺炎疫情造成中國大陸廢紙原料稀缺，導致工紙報價漲勢趨勢明確，在後續遞延需求帶動庫存回補潮可期，以及亞系外資看好正隆（1904）、榮成（1909）笑擁產業5大利多題材帶動下，帶動造紙類股指數今（26）日逆勢飆升7.5％至222.64點，創近17月新高。

榮成放量攻上漲停價18.05元，創近10月高點，負責工紙銷售的子公司寶隆（1906）亦齊攻漲停。正隆飆升9.51％至24.75元，創近17月新高。華紙（1905）勁揚7.78％至9.7元，亦創5月高點，永豐餘（1907）同步勁揚7.72％至14.65元，創近2年高點。

台紙（1902）持平開出後同步放量走揚，最高上漲3.82％至21.75元。至於轉型生產濕紙巾及面膜的士紙（1903）開低走跌2.34％，隨後一度翻紅但力有未逮，盤中小跌約0.5％，表現獨弱。

新冠肺炎打亂中國大陸供應鏈，雖然由於各地仍處於陸續復工階段，市場需求未見明顯爆量，但疫情同步打亂廢紙原料供給，供需失衡帶動產業鏈漲價動能，中國大陸多家紙廠已陸續發布漲價通知，工紙及包裝紙箱報價後市看漲。

榮成公告旗下江蘇榮成環科已於25日正式復工，紙器廠可望陸續開工。但位於湖北、無錫、平湖的3座造紙廠目前均尚未復工，預計2月底起陸續復工，其中疫情最重的湖北地區預計3月11日開工。公司將於3月24日與寶隆召開聯合法說。

至於正隆目前在中國大陸已無造紙廠，僅剩下9家紙器廠，目前雖已取得復工許可，但因不少員工仍在自主管理隔離期，實際開工率僅約6成，預計至3月初才會全面開工。公司預期，屆時市場供需狀況將愈趨明朗，並評估漲價可能。

亞系外資出具造紙產業報告，認為台灣造紙業者擁有5大產業利多，包括毛利率及營益率連年改善，獲利能力轉佳，由於價格優勢及穩定供貨至中國大陸，帶動台廠紙類出口創下11年新高，其中正隆及榮成的台灣廠獲利持續創高。

而中國大陸廢紙持續短缺，使中國大陸造紙廠成本攀升，亞系外資認為原料漲價可轉嫁下游報價、拉升獲利。加上中國大陸廢紙短缺問題短期難解，台灣廠出口工紙多能取得訂單、並同時漲價，在台灣廠原料成本較低下，漲價可望直接挹注獲利增加。

亞系外資認為，在中國大陸廢紙價格高漲下，看好正隆可望受惠提升市占率，且紙價還有調漲空間。在台灣廠獲利增加、越南廠稼動率提升、中國大陸廠體質改善下，毛利率持續看升，每股盈餘預期有調升空間，市場評價可望提升。

至於去年營運受中國大陸「禁廢令」影響而驟降的榮成，亞系外資認為，榮成台灣廠獲利仍持續創高，若禁廢令如預期推動，中國大陸明年將不能再進口美國廢紙，屆時榮成將享有與同業更公平的競爭，獲利表現可望更好。

(時報資訊)