江啟臣與台北市議員李明賢、張斯綱、耿葳直播 13:212020/02/26 中時 鄭任南 、 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法委員江啟臣（左2）26日與台北市議員李明賢（右起）、耿葳及張斯綱進行午餐直播，一邊吃著議會附近買的武昌排骨便當，一邊與網友共度午餐時光。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席參選人、立委江啟臣今到台北市議會，與張斯綱、李明賢、耿薇吃便當開直播，直前針對傅崐萁回黨一事，江啟臣說，不管回復黨籍還是加入國民黨，都有制度要遵循，國民黨要給外界一個形象，這是一個照制度走的政黨。(圖文／鄭任南、譚宇哲) (中時 ) #台北市 #直播 #李明 #市議員 #立法 也許您會感興趣 推薦閱讀 網友整理台灣新冠肺炎確診地圖 台北市7人最多 11:572020/02/23 生活 滯武漢血友病童又沒藥了 市議員曝回台方法 14:092020/02/23 政治 市議員請命台灣燈會主燈原地保留 市府：研議最適宜處置 16:002020/02/23 生活 西門町鬧區 22歲男子陳屍車內 19:392020/02/23 社會 醫事人員限制出國 台北市醫師職業工會：相信不是被當衛生紙 22:482020/02/23 政治 網友整理病例地圖 北市確診最多 04:102020/02/24 焦點新聞 台灣新冠肺炎確診 台北市7人最多 01:582020/02/24 生活新聞 商家發新冠肺炎災難財 台北市15件送辦 13:132020/02/24 生活 宏盛建設砸下8億元 搶進台北市內湖土地 18:412020/02/24 財經 北巿雙層觀光巴士載嘸人 業者籲開放跨區經營 11:382020/02/26 生活 政治熱門新聞 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 預測疫情過後的兩岸...黃暐瀚10字總結 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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