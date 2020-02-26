國民黨主席參選人、立委江啟臣今到台北市議會，與張斯綱、李明賢、耿薇吃便當開直播，直前針對傅崐萁回黨一事，江啟臣說，不管回復黨籍還是加入國民黨，都有制度要遵循，國民黨要給外界一個形象，這是一個照制度走的政黨。(圖文／鄭任南、譚宇哲)

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