美國疾病管制暨預防中心(CDC)警告,面對美國境內確診新冠肺炎病例上升至57例後,估計社區傳染在美已不可避免,呼籲企業與學校做好關閉的準備;而舊金山同日也宣布為了對抗新冠病毒,宣布進入緊急狀態。

據《美國之音》與《商業內幕》報導,舊金山市長布里德(London Breed)25日在一份聲明中表示,儘管舊金山尚未發現新冠病毒感染的確診病例,但「全球局勢正在迅速變化,我們需要加緊準備」,並指出舊金山進入緊急狀態後,市府將集中更多的資源與人力加速執行緊急措施,以便對疫情快速反應。

目前舊金山並未出現確診新冠肺炎病例,而目前在該市內接受新冠肺炎治療的3名病患,都不是舊金山居民。報導也指出,由於舊金山有眾多陸籍華僑,加上兩地居民旅行頻繁,這些因素讓這舊金山決定宣布緊急狀態。

美國疾病與預防中心25日警告,新冠病毒在美出現社區傳播恐不可避免。免疫與呼吸疾病控制預防國家中心(Centers for Disease Control and Prevention National Center for Immunization and Respiratory Diseases)主任梅索尼耶(Nancy Messonnier)也表示,「更多的國家出現社區傳播,我們在邊境成功控制(病毒)就變得越來越難」。

(中時電子報)