江啟臣今天中午前往台北市議會，與張斯綱、李明賢、耿薇吃便當開直播。（譚宇哲攝）

無黨籍立委傅崐萁欲重回國民黨，引發黨內爭議，國民黨主席候選人郝龍斌今表態「朋友要多、敵人要少，樂觀其成」，同樣是國民黨主席候選人的江啟臣則重申「國民黨的確需要朋友，不只要朋友，也要制度」。

江啟臣今天中午前往台北市議會，與張斯綱、李明賢、耿薇吃便當開直播，直播前媒體再提到郝龍斌對傅崐萁回黨表態內容，江啟臣說，政黨有各式各樣黨內規定、制度，不管回復黨籍還是加入國民黨，都有這些制度要遵循，國民黨要給外界一個形象，這是一個照制度走的政黨，這也是國民黨改革未來要走的道路。

江啟臣強調，希望將來國民黨給外界的感覺是重視人才、強化論述，更重要是建立制度，所以想回國民黨或加入國民黨都是好事，我們希望有更多朋友，但同樣的也需要建立一套制度。

至於午餐會與3位議員談話主題，江啟臣笑說，他們什麼都談，3人都是第一屆台北市議員，但是有戰力，總統大選跟立委選舉也到處幫忙黨內候選人，自己一方面是回來感謝，二方面跟3人聊聊，不管是市政或國民黨改革，乃至於時下大家關心的議題，「像是耿薇有沒有約會對象，我知道很多人在追求。」

(中時 )