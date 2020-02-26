新黨青年軍王炳忠等4人及陸生周泓旭，被控為中共發展組織、違反國安法。台北地院今開庭，當庭勘驗4段「秘密會議」影片，王等人強調這只是既有的、公開的社團活動，卻被當成國安法關鍵證據，質疑檢方就像電影「返校」劇情中所演，對讀書會的「思想檢查」。

法院今當庭勘驗4段影片前，王炳忠等人的律師團就質疑影片來源，表示從法院拷貝回來的硬碟資料中找不到，或打不開，懷疑檢察官動過手腳；檢察官則反駁，一切經過調查局專業鑑定，檢方也沒能力插手或變造，可以討論起訴證據夠不夠，但不能用栽贓的，大家應該回歸法律專業。

這4段影片，就是檢方所指的「共諜會議」，每段長度均只有30秒左右，為王炳忠、林明正、侯漢廷、周泓旭4人各自發表意見，內容與習近平講話、打擊台獨團體、統派走入群眾相關，4人還不時看向鏡頭，甚至笑場，且鏡頭微微晃動，顯示攝影另有其人，以手持拍攝。

王炳忠說，他已解釋過這是「新中華兒女學會」、「台大中華復興社」等新黨組織的活動，4段影片是周泓旭參加他們的活動，討論內容根本看不出周有何聯絡、監管任務，以及任何危害國安的事實。

林明正則說，他是中國文化大學大陸研究所畢業，讀的都是中共黨史、大陸領導談話、馬克思理論，不懂討論這些有何問題？除非如同電影「返校」所演，檢察官是在對讀書會做思想檢查。

侯漢庭表示，影片場景是新黨黨部，現場還有其他黨工，並非秘密會議，影片只是為了幫「新中華兒女學會」宣傳，希望吸引在台統派青年，採新黨讀書會、時事新聞等方式討論反台獨、介紹大陸、反民進黨，無實質開會內容，亦無危害國安。

王的律師更補充，影片內容既非秘密會議，也沒有討論檢方起訴周泓旭所指的「星火計劃」，僅涉及4人的政治思想，在中華民國解嚴後，「為匪宣傳」的罪名已成過去式，不能再有人因政治思想被處罰。

(中時 )