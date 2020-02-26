國內豬價低迷許久，至今毛豬價格仍在每公斤57元徘徊，引發養豬業界不滿，養豬協會秘書長張生金今接受《中國時報》訪問時指出，豬農沒說話不代表滿意政府的表現，希望農政單位面對低迷豬價要有所為而為，否則將擇日串聯產業團體北上自救。

張生金指出，豬肉零售價與批發價間有落差是許多豬農不滿的心聲，以目前的市場零售價格來看，應當是毛豬批發價每公斤75元的水準，但現在的批發價已跌破60元，這中間的價差以及產銷機制是不是應該要重新檢討？

為挽救低迷豬價，農委會日前宣佈啟動老母豬淘汰作業，預計收購3萬頭屠宰凍存，並以每頭1000元的價格補貼業者，但張生金認為，淘汰老母豬作業期程長，最快也要3個月後才看的到效果，但現在豬價問題就擺在眼前，政府若再不處理，就要聯合產業團體集體北上自救。

中華民國家畜肉類公會全國聯合會秘書長袁仁琦解釋，傳統市場的豬肉批發是以5元為一個斤位，因此毛豬價格每天漲跌1～2元無法立即反應很正常，且若價格一日三市只是徒增消費者困擾，而現今傳統市場的豬肉價格已逐漸下滑，只是還需要一些時間調整。

農委會畜牧處副處長王忠恕回應，對於豬農的說法表示尊重，但去年國內在半年內就增養7萬頭豬隻是事實，在還無法出口外銷的情況下，量多價跌本來就很正常，農委會在過年前就已淘汰3萬5千頭豬隻調節，但還有約4萬頭豬隻待消化，目前毛豬價應會在57元止住，未來若去化老母豬的政策仍無用，也會啟動二階段淘汰小豬的政策因應。

至於豬農要求解決零售價過高的問題，王忠恕說，主委也很關切零售價格的問題，但監控市場末端價格並非農委會的權責，應請公平會去調查是否有聯合壟斷的問題，農委會只能道德勸說業者，籲請業者自律。

(中時 )