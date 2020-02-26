《天盛長歌》劇照。（圖／龍華電視提供）

影視產業發展興盛，演員作為吸引觀眾來看的一大要素，要負起的責任不比導演、編劇來得輕鬆，既要有演技，也要有顏值。由《南都娛樂周刊》選出來的「四小花旦」倪妮、楊穎（Angelababy）、劉詩詩和楊冪，如今都在影視業中站穩了腳步，紛紛扛起女主角的重責大任。

相較於可愛的楊冪、清純的劉詩詩、精緻的楊穎，倪妮那上挑的鳳眼讓她天生就有種霸氣和超模般的「高級感」，也讓她適合的戲路與另外三位美女很不一樣。

倪妮大學時就為了張藝謀導演的《金陵十三釵》其中的玉墨一角而接受培訓，這部電影讓她順利獲得包括亞洲電影大獎最佳新演員等六項獎，墊定了她在影視產業的基礎。

不過太高的起點也讓她讓許多製作單位望而卻步，把她歸類在「電影咖」，少了許多電視劇的邀約，直到2018年的《天盛長歌》，才把她精湛細膩的演技帶到電視劇觀眾的眼前。

《天盛長歌》改編自知名小說IP《凰權》，原作是大女主劇情，電視劇改編時加強了男主角寧弈（陳坤飾）的戲份，讓劇情中謀略的層次更深、男女主角的對手戲張力更強，至今仍讓許多網友高喊倪妮與陳坤的CP，期待他們再次合作。

《天盛長歌》於2月26日起在中華電信MOD的352頻道龍華戲劇台播出。

(中時電子報)