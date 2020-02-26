高通「What’s Next in 5G」線上記者會登場，高通總裁Cristiano Amon與眾多合作夥伴宣布一系列5G技術和產品，其中旗艦5G行動晶片Snapdragon 865的合作廠商也一字排開，由於高通和聯發科(2454)自去年開始在5G晶片上就持續交手，以目前採用的手機品牌來看，旗艦機款以高通Snapdragon 865的比重較高，顯示高通在旗艦機市場中第一回合似乎先馳得點，但聯發科在5G堅持走SoC(系統單晶片)，目前產品包括天璣1000、天璣800，和同走SoC模式的高通Snapdragon 765系列目標市場不免重疊，未來雙方仍將持續過招。

高通表示，全球OEM廠商和品牌包括華碩(2357)、黑鯊、富士通、 iQOO、聯想、努比亞、OPPO、realme、紅米、三星、夏普、Sony、vivo、小米和ZTE皆選擇高通Snapdragon 865 5G行動平台在今年推出5G終端，高通Snapdragon 865 5G搭載第二代的高通 Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統，更經由高通FastConnect 6800行動連網子系統重新定義Wi-Fi 6效能與藍牙音訊體驗。

高通Snapdragon 865堅持採用外掛Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統的方式，而不採用SoC，主要訴求其不願意在效能上犧牲，他跑分軟體勝確實也領先其他產品，拿下絕大多數第一季各家手機大廠的5G旗艦機。

聯發科在5G堅持走SoC模式，其可以加速5G的滲透率，讓更多業者可以更快速的打入5G市場，其也在去年以及今年初推出天璣1000、天璣800，以聯發科策略來說，其將天璣800定位在瞄準高通的Snapdragon 765系列，天璣1000則是要走旗艦市場，只是目前綜觀一線手機大廠在旗艦5G機款上大多數還是選擇高通Snapdragon 865，這也考驗聯發科在後續天璣1000的客戶群規劃，是否存在調整空間，以利其搶下更多市占率。

(時報資訊)