思科宣佈，推出雲端原生資安平台思科SecureX，SecureX能徹底簡化客戶體驗思科資安產品組合的方式，預計將於6月推出。

思科SecureX提供全面的用戶體驗，涵蓋思科一系列整合資安產品組合，以及客戶現有的資安基礎架構，其整合可視性、識別未知威脅及自動執行工作流程，以加強客戶在網絡、終端、雲端以至應用程式的資安。由於簡單化對於確保時下數位轉型至關重要，因此思科SecureX將包含在每個思科資安產品內。

隨著企業擁抱數位轉型，向雲端擴展、結合物聯網和高速無線網路，相應的攻擊機會隨之增加。由於不同解決方案之間無法相互操作，防護這個複雜的環境變得困難。

Enterprise Strategy Group資深首席分析師及院士Jon Oltsik表示，接近三分之一的機構使用超過50種不同的資安產品，展開網絡資安監控及防護工作，這樣不但增加成本及複雜性，同時使得即時偵測和回應網絡資安事故更為困難。思科SecureX這類整合網絡資安技術平台，透過更完善的威脅偵測、自動化的資安事故回應及簡單易用的功能，擁有更大的潛力以應對經濟、技術及資源方面的挑戰。

思科SecureX的基礎功能包括整合客戶資安產品組合、思科或第三方解決方案在內的所有部分整合的可視性；透過完全的雲端原生與多租戶解決方案，於十五分鐘內完成部署，為客戶和合作夥伴帶來出色商業價值；分析整個企業的事故及數據，包括逾1.5億個終端、來自交換機及路由器的網絡流量、以至Google、AWS、Azure及私有數據中心環境；在幾分鐘內確定目標對象和目標內容，利用資安產品和威脅情資的數據擴充進行修復；將思科Talos的威脅情資優勢和客戶的SOC(Security Operations Center資安監控中心)相結合，以追蹤最新的威脅。

(時報資訊)