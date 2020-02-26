台中市議員施志昌表示，顏清標董事長將此次所節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，捐贈新台幣三千萬元給疫情指揮中心，並且要求衛福部給全台統一停辦宮廟活動的標準，這等於把自身的難題與輿論壓力試圖丟還給中央。其實這可以看出其實鎮瀾宮一直沒有將停辦放在討論項目中，而是用盡各種方式排解異議。

民政局表示，關於防疫期間宗教活動，中央將召集相關宮廟代表開會討論，後續市府民政局也會配合協助。

施志昌指出，執意要舉辦大甲媽遶境進香活動，不僅帶給台中市政府防疫的壓力，而是中南部縣市都要警覺，此活動是否可能成為防疫的黑天鵝。活動仍繼續舉辦，鎮瀾宮轄下各個團體如神轎班、機車團、哨角隊等等要建立防疫的SOP，如遶境名冊要建立、按時量體溫全程配戴口罩以及發現發燒個案時該如何處理等等之相關流程。

施志昌表示，其實這項活動帶給防疫的最大挑戰就是流動的香客，不只是來自全台各地，更可能是其他國家的旅客也來參與，當中只要有一例武漢肺炎個案，就可能發生大規模的感染，造成社會必須付出更大的成本善後。

施志昌強調，過去可看到盧秀燕市長透過中部七縣市治理平台做過各種政治操作，此次台中市政府皮要繃緊，將中區治理平台真正的功能發揮出來，不論是與鎮瀾宮溝通，或是活動過程中的防疫工作，都要努力落實，嚴防活動成為防疫最大破口。

(中時 )