萬芳日前推出新歌〈時間梯〉，由她親自創作歌詞，並邀來好友黃韻玲擔任製作人。萬芳表示，聽到黃韻玲寄來的完成品，覺得非常感動，每首歌都有她自己會形成的樣子，這首歌無論與過去自己的作品，甚至現在時下流行音樂的作品都長得很不一樣，不斷地研磨歌曲才達到如今的理想樣子。

預計5月推出新專輯、6月13日將以《萬芳30 你的30 __，你今天有沒有來》演唱會再度攻蛋。萬芳新歌充滿強烈的劇場感，並穿插了日常對話，甚至沒有流行歌那樣明確的主、副歌界線；她表示，也許有人上輩子是情人，這輩子在電梯相遇卻互不相識，透過新歌思考人與人跨越不同時空的關係，甚至在不同時空裡頭，也會有不一樣的轉變。

萬芳在MV中小秀舞技，即興完成11秒的精采獨舞。（圖／何樂音樂提供）

新歌MV邀來曾合作〈慢火車〉的導演黃中平拍攝，兩人從腳本發想交流意見，拍攝現場誕生不少即興演出，萬芳也在MV小秀舞技，在沒有彩排的狀況下，即興完成11秒的精彩舞動畫面，為整首歌曲影像更為加分；兩人相隔15年後再次攜手合作，更是呼應了〈時間梯〉的概念。MV將於27日在萬芳YouTube官方頻道上線。

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(中時電子報)