大甲媽祖繞境遇上新冠肺炎，該不該續辦不止網路吵翻天，藍營立委認為，疫情爆發以來，所有與疫情有關的事，都是由疫情指揮中心說了算，為避免外界聯想有政治考量，疫情指揮中心應明確做出統一決定。不過，綠委則認為，事關民間信仰，政府立場就是尊重，也基於職責給了暗示，廟方若主動取消，應不會被怪罪。

每年三月向來是台灣民眾「瘋媽祖」的旺季，媽祖神威顯赫連政治人物都甘拜下風，每年大甲媽起駕時，藍綠大咖搶著抬轎的抬轎、執禮，而以往從未中斷繞境的大甲媽卻因為疫情搗亂，面臨是否照常繞境的尷尬，網友看法更是一面倒的要求停辦，甚至還直接對廟方做人身攻擊，也讓廟方感嘆究竟是真的擔心不利疫情，還是另有目的。

向來「語調」霸氣的鎮瀾宮董事長顏清標今天在記者會上也感嘆地說，他遭到網路霸凌，連自己84歲老父都被不明人士電話騷擾，「不斷謾罵，這樣會受不了，針對我就好了！」，「呼籲防疫指揮中心儘速專業決定」的顏清標也強調鎮瀾宮已經做出防疫規劃，該不該繞境大家可以好好探討，希望有心人別在網路上帶風向，傷害大家的感情。

顏清標一番「中央若禁止繞境大家媽會照辦」的說法，遭綠營質疑他「把球拋回中央」。民進黨立委鄭運鵬受訪時就表示，如果疫情真的擴散，沒人承擔的起，他認為廟方目前壓力一定很大，但疫情指揮中心已經給了希望停止繞境的暗示，鎮瀾宮如果此時決定為防疫而停辦繞境，他相信信徒也應該可以諒解。

不過，國民黨立委洪孟楷則有不同的看法。防疫至關重要，大甲媽及其他宗廟的神明該不該繞境，防疫指揮中心應該秉持專業考量綜合評估，立即做出決定，而且台灣各宗廟都一體適用，畢竟防疫是相當專業的事，防疫指揮中心應該要挑起下決定的責任，而不是讓各地廟宇自己看著辦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)