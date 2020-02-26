新冠肺炎在韓國的教會活動中造成大量感染，國內是否應取消重大宗教慶典也引發熱議；民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬25日建議，應該取消或延後媽祖遶境活動，他也強調，雖然根據新公布的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》（防疫特別條例），中央疫情指揮中心指揮官可因防疫需要動用緊急權，但他認為先以勸說方式，避免動用強制力要求停止宗教活動。

鄭運鵬指出，剛由立院三讀通過並經總統蔡英文簽署施行的《防疫特別條例》第7條規定，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施」，賦予指揮中心相當優先的應變指揮權；但他認為，該條文是用在緊急應變，如果這個遶境活動沒有確診患者在場亂跑，不至於造成大規模傳染狀況，不建議動用該法條，還是以勸說為先。

「即使各主辦單位再三保證防疫措施準備周全，但是，我可以保證的是，防疫只有盡力，沒有周全這一回事。」鄭運鵬說，宗教活動，也沒有科學上的防疫保證，韓國才殷鑑不遠。

鄭運鵬指出，立法院在協商時也有其它立委對法條空白授權給指揮官應變指揮權的疑慮，他說，也因此反對動用《防疫特別條例》給予指揮官陳時中緊急應變指揮權禁止繞境活動，以免未來大小事，各方要求指揮中心動用應變權。他呼籲，主辦單位沒有必要去承擔萬一狀況發生時的責任，堅持續辦，應該會引起質疑，反觀取消或延後，應該不會招致批評。

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(中時電子報)