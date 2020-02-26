抵抗疫情衝擊，基市府多面向紓困計畫出爐。（吳康瑋攝）

抵抗疫情衝擊，基市府多面向紓困計畫出爐。（吳康瑋攝）

抵抗疫情衝擊，基市府多面向紓困計畫出爐。（吳康瑋攝）

為降低新冠肺炎疫情帶來的衝擊，基隆市政府於26日發表多面向的紓困方案，並就觀光、民生等面向，推出減租延稅、優息紓困、振興等配套措施，市長林右昌指出，針對承租市有房地的1570家攤商及小型店鋪，將減收3、4月30％的租金，而因疫情而居家檢疫或隔離的市民，在隔離生活期間若有困難，有緊急救助的需求，將給予每戶最高1萬元救助金。

林右昌表示，中央現在有防疫期間的紓困政策協助，地方政府就是盡力配合，而全國性一致的就由中央來做，市府會在權責內全面規劃並給予紓困方案，待疫情緩和後，再一併推出商機振興、協助產業數位轉型及支持企業創新、安心優質旅遊推廣等措施。

林右昌表示，承租市有房地攤商及小型店鋪，適用對象包含產業發展處暨所屬市場經管、文化局經管及市有房地作營業使用之信義市場店鋪及其他依市有財產管理自治條例承租市有房地作營業使用店鋪，共有1570間，3月1日起至4月底止，每月減收30％租金，初估約會減收194萬元。

林右昌指出，基隆市的學童若受疫情影響，因停課或家屬居家檢疫，而無法正常上課需在家者，有關午餐費的部分，一般生將予退費。弱勢生部分則仍予照顧，並以團膳餐費計價每人午餐50元。而因疫情在居家隔離的市民，在隔離期間有緊急救助需求，即可以用電話向戶籍所在地區公所提供身分資料，經過府方人員查詢確定需補助後，將給予每戶最高達萬元的救助金。

(中時 )