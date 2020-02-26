2020年港都盃全國田徑錦標賽，今日上午在高雄國家體育場點燃戰火，此次共吸引超過4000名國內好手參賽，一同在國際級的指標場館「高雄國家體育場」角逐桂冠，而國內近日因新冠肺炎疫情尚未取得穩定控制，主辦單位為確保參賽選手健康無虞，積極規劃健全的防疫措施，採訪封閉式比賽。高雄市政府運動發展局長許文宗表示：「全力讓每位選手在『健康』的狀態下，能締造佳績、滿載而歸！」

港都盃全國田徑錦標賽至今邁入第47年，過去往往被譽為全國中等學校運動會及全國大專院校運動會前夕最重要的「前哨戰」，而今年適逢2020東京奧運的舉辦年，賽事更被許多國內頂尖好手視為「兵家必爭之地」，期望能在此站奪得叩關奧運的門票，例如「台灣最速男」楊俊瀚、「奧運級『欄』神」陳傑等好手，都將披掛上陣，因而讓本屆賽事張力再升級！

近年來，港都盃全國田徑錦標賽已朝向國際化發展，中、日、韓、澳門、英國等國家均有選手參賽，儼然成為聞名國際的田徑賽事；而今年考量新冠肺炎疫情尚未全然平息，主辦單位為做全面性防疫控管，除了婉拒國外選手參賽，更積極規劃具體防疫措施，例如：一、賽事場館出入口將安排工作人員測量入場人員體溫，設置酒精以供消毒，如檢測出發燒者，將謝絕進場。二、選手檢錄區亦將設置體溫檢測站，如有發燒者將安排強制送醫。三、相關裁判人員及工作人員皆配戴口罩。四、現場設有醫護人員及相關通報機制，如有身體不適者隨即協助送醫。五、競賽場內廁所，每日將定時安排人員消毒與清潔。六、積極宣導選手與教練作好自主性健康管理，如有身體不適者均建議退賽返家或協助就醫。

許文宗指出，港都盃全國田徑錦標賽是許多選手升學、遴選國手、重大賽事參賽依據等重要指標，故此次與高雄市體育會攜手合作，設置全面性的防疫機制，讓每一位選手都能安心、專心及全心的投入賽事。

高雄市體育會田徑委員會沈煥瑤總幹事表示：「非常感謝高雄市政府提供的行政協助，讓每位選手都能無後顧之憂地專心出賽，也謝謝高雄市政府長期的支持，讓高雄市田徑運動的發展能扶搖直上，未來將與市府持續研擬培訓及推廣策略，讓高雄市田徑人才源源不絕！」

(中時 )