勤業眾信聯合會計師事務所今（26）日發布《2020年臺灣產業趨勢展望觀點》，在2019年美中貿易戰烽火未歇，加上2020年初新冠狀病疫情延燒，企業風險意識升高，高科技與傳產製造業在供應鏈重組與整合腳步加快，出現生產基地「板塊挪移」的現象。

據臺灣區工具機暨零組件工業同業公會統計，2019年臺灣工具機出口值下滑16.2%，其中出口值前五名中國大陸、美國、印度、泰國皆衰退，惟越南成長13.3%，工具機出口的變化，反映東協的第二生產基地持續發酵。

消費產業也在調整供應鏈與通路布局。對汽車業來說，很多創新產品需要3～5年甚至更長時間開發，最近許多大型科技公司投資汽車業，給傳統汽車供應商帶來快速創新的壓力。不過，共享經濟興起後，汽車租賃、共享汽車與大眾交通工具投資持續蓬勃發展，預期將推動產業轉型為服務提供者。車聯網、無人駕駛技術也因5G普及可望落地。

科技新創崛起，資金回台也有助於應用落地。各類新興技術在產業垂直整合應用持續發酵，促成更多顛覆性的新創事業商業模式崛起。據《德溫特全球百大創新機構》報告，台灣有鴻海、宏達電、工研院、廣達四家機構入榜，與德國並列全球第四，展現台灣創新能量。

台灣政府陸續推出《資金匯回專法》、《投資臺灣方案》等，鼓勵臺商資金回臺投資創投或私募資金，增添新創投資動能；並就《產業創新條例》二次修法，展延原本研發與投資人相關稅務優惠外，也對智慧機械、5G系統等投資增訂相關租稅優惠，為新創企業提供資金活水。

線上購物的消費力道將因防疫需求而轉強，虛擬通路策略的完整性將是消費零售產業的發展關鍵。

電信業5G布局，將推動媒體、遊戲、製造及醫療等應用落地，並加快產業智慧化，加上雲端運算發展帶動資料中心相關資通訊產業成長，業者須策略性投資新科技，提升技術研發及製造成本增加的因應能力。

(工商 )