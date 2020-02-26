「2020金馬奇幻影展」26日公布本屆影展開幕片，青春愛情片《刻在你心底的名字》找來《返校》爆紅的「國民學弟」曾敬驊和《紅色氣球》陳昊森主演，在片中展開一段動人的同志純愛，不但顏值破表，演技也相當可觀。除了開幕片，影展也將搶先曝光3部新片，包括香港導演袁劍偉與金馬影后林嘉欣、香港影帝黃秋生合作的驚悚電影《死因無可疑》，曾入圍金馬獎最佳短片的王逸帆的導演處女作，由賴雅妍、禾浩辰大戰活屍立委的黑色喜劇《逃出立法院》，以及張孝全、許瑋甯領銜主演的Netflix原創影集《誰是被害者》都將在影展首映。

以《我可能不會愛你》、《花甲男孩轉大人》多次囊括金鐘獎的瞿友寧，這回以監製、編劇的身份，加入柳廣輝導演的《刻在你心底的名字》，故事聚焦在80年代剛解嚴的台灣，一對遊走在友誼與愛慕之間的高中同窗，因為學妹的出現而讓曖昧關係產生變化。去年才以《返校》入圍金馬獎最佳新演員的曾敬驊與曾在《樂獄》客串驚鴻一瞥的陳昊森，兩位影壇備受矚目的「帥氣鮮肉」在片中碰觸禁忌、火花四濺，夾在兩人之間的「學妹」新人邵奕玫也有亮眼的表現。

瞿友寧監製純愛新作《刻在你心底的名字》榮膺2020金馬奇幻影展開幕片。（金馬執委會提供）

曾以調侃軍教體制的《洞兩洞六》入圍金馬獎最佳劇情短片的王逸帆，首部劇情長片《逃出立法院》變本加厲，大膽結合活屍電影與台灣選情，將立委們化身為嗜血活屍，好不容易才選上的新科立委禾浩辰與賴雅妍，必須奮力一搏才能逃出生天，笑鬧之餘也對台灣政治予以針貶省思。

《逃出立法院》大膽結合活屍電影與台灣選情，將立委們化身為嗜血活屍。（金馬執委會提供）

新銳導演王逸帆的《逃出立法院》，大膽結合活屍電影與台灣選情，將立委們化身為嗜血活屍。（金馬執委會提供）

《死因無可疑》是香港導演袁劍偉繼《暗色天堂》入選2016金馬奇幻影展開幕片後的最新作品，影片講述保險經紀人調查一對夫妻疑似詐取保險金，反令自己身陷死亡威脅。身為金馬影后也是導演妻子的林嘉欣當仁不讓擔綱演出，為戲犧牲不僅扮醜，還得面露凶光，嚇得黃秋生也要怕她三分。香港新生代男星陳家樂飾演明察暗訪的保險員，也有一段不可告人的過往。全片驚悚鬥智，盡展演技功力。

金馬影后林嘉欣為戲犧牲不僅扮醜，還得面露凶光，嚇得黃秋生也要怕她三分。（金馬執委會提供）

《死因無可疑》是香港導演袁劍偉繼《暗色天堂》入選2016金馬奇幻影展開幕片後的最新作品，再度邀來金馬影后林嘉欣、香港影帝黃秋生合作。（金馬執委會提供）

金馬奇幻影展今年首度與Netflix合作大銀幕首映《人面魚 紅衣小女孩外傳》導演莊絢維與新銳導演陳冠仲聯合執導的華語原創影集《誰是被害者》，影片集結張孝全、許瑋甯、王識賢、張再興、丁寧等金馬、金鐘實力派演員，影片描述張孝全飾演的鑑識天才被迫與記者許瑋甯合作，對一起女星溶屍命案展開調查，卻揭開更多起連環殺人案，每一個案件都暗藏兇手意欲揭發的祕密。影展將搶先放映2集，邀請觀眾一起進戲院辦案捉兇。

《誰是被害者》中張孝全飾演的鑑識天才被迫與記者許瑋甯合作，對一起女星溶屍命案展開調查。（金馬執委會提供）

金馬奇幻影展今年首度與Netflix合作大銀幕首映《誰是被害者》，影展將搶先放映兩集，邀請觀眾一起進戲院辦案捉兇。（金馬執委會提供）

2020金馬奇幻影展將在台北、台中展開，台北場映期為4月10至19日，台中場映期於4月17至26日舉行。因應新冠肺炎防疫需求，影展期間活動現場也會加強防疫措施，讓觀眾安心觀影，後續相關訊息將於官方網站、Facebook粉絲專頁及IG公布。

(中時 )