新冠肺炎蔓延，大甲媽祖近來要遶境，引發有群聚感染的疑慮。行政院院長蘇貞昌表示，面對疫情嚴峻，相信媽祖會希望大家以健康為最優先。對此，國民黨台北市議員游淑慧不認同，「相信政府相信黨」，蘇的防疫決策不要推給媽祖」

對於大甲媽祖遶境一事，蘇貞昌日前指表示，媽祖婆少女時代看到天像不好，會主動告誡村人漁民不要出海，面對疫情嚴峻，相信媽祖婆會要求希望國人同胞以健康為最優先。

對此，游淑慧今在臉書發文，開頭先表示，「相信政府相信黨，防疫決策不要推給媽祖」。游更直言，蘇院長，可能不知道保生大帝和媽祖娘娘其實很熟。上次他騙了保生大帝，這次又要推卸責任給媽祖娘娘⋯院長在凹、神明在看。

游淑慧認為，媽祖娘娘不是防疫指揮官，除了遶境外，也還有許多群聚活動要統一規範（馬拉松、演唱會、進香等）；所以防疫問題不用假傳媽祖婆的心意，政府就統一規定和決策，讓各界遵守辦理即可。

(中時電子報)