台南市長黃偉哲這次真的生氣了。針對台南市新親親奶瓶托嬰中心被控虐童案，雖然社會局已經勒令幼兒園停辦一年，黃偉哲今天更透過自己臉書，公布遭開罰的蘇姓負責人、李姓托育人員及顏姓行政人員等3人姓名。
據了解，昨天台南市府社會局已經對托嬰中心罰款新台幣24萬元，勒令停辦1年，蘇姓、李姓及顏姓3人各被罰款12萬元，並勒令停辦1年，
此外社會局還對其他4名不當照顧工作人員依其情節嚴重程度分處6至12萬元罰鍰。社會局表示，目前該案已由台南地檢署主動分案偵辦中，市長黃偉哲也指示社會局家防中心全力配合偵辦，並於25日上午將影片證據送台南地檢署，後續全力配合檢警偵辦，共同捍衛兒少權益。
社會局指出，經查該托嬰中心因連續多次知悉托育人員有不當之照顧行為，虐待或妨害兒童及少年身心健康，卻未依法通報，明顯違反兒童及少年福利與權益保障法規定，社會局判定其情節嚴重有加重處罰之必要性。
社會局還說，依目前掌監視錄影畫面，該托嬰中心負責人、2名托育人員及1名行政人員等4位行為人都有不當照顧事證。
至於該托嬰中心勒令停業後，相關兒童就托權益，社會局也將盡力協助家長轉托事宜及媒合托育資源，並且對該負責人經營的另一家托嬰中心，進行檢視監視錄影畫面，確認平日照顧情形。
黃偉哲強調，台南市絕不容許任何兒少權益受到傷害，社會局一定要追究到底，並與檢方積極合作調查本案，對於托嬰中心有疑似保母或教保人員對於幼兒有粗暴的動作，市府絕對深度追查追究到底，並在合於法律規定下以最快的速度裁罰，以確保兒少最佳利益。
(中時電子報)
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