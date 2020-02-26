玉山銀行推出全自動化貸款平台「e速貸」，運用人工智慧技術打造順暢的無斷點數位貸款服務。只要符合申辦資格並完成線上申請，營業時間內最快58秒即可取得資金，可節省紙本作業及等待專人回覆的時間，提供顧客更便捷且快速的數位貸款新體驗，為國內數位金融發展寫下新頁。

在大數據與人工智慧技術發展的基礎上，玉山銀行領先業界首創全自動化貸款平台「e速貸」，首波以名單邀請的方式讓顧客搶先體驗「e速貸」的快速服務，其服務流程為：線上完成身分驗證及申請書填寫，再於營業時間內完成線上對保，即可於58秒內取得所需資金，整體貸款體驗皆為線上自動化完成。

玉山銀行長期用心瞭解顧客面對金融服務所發生的各類痛點，透過科技的力量提供顧客有溫度的服務，創造與眾不同的優質體驗，「e速貸」不僅提供顧客具有高度隱密性的貸款服務，也可透過數位的力量做到快速撥款。上線初期以邀請優質薪轉戶為主，未來會在兼具風險管控與顧客體驗下，持續擴大適用客群，實踐普惠金融願景，讓顧客能夠享有便捷的數位金融服務。

玉山銀行自領先業界首創「e指信貸」，榮獲《Timetric 機構》「亞太區最佳信貸產品」優勝、《台灣傑出金融業務菁業獎》「最佳消費金融」特優獎，至2019年為止已逾825萬人次造訪體驗e指信貸服務，現在玉山銀行再透過有速度、準度和溫度的暖心服務所打造的「e速貸」，不僅讓顧客資金週轉更快速，同時也兼備了更有彈性的還款規劃，提供更貼近顧客需求的服務體驗。

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