「國標舞女王」劉真做主動脈狹窄置換瓣膜手術，沒想到術中發生狀況，讓她裝上了葉克膜搶救，一裝就是半個月，情況危急，讓劉真老公辛龍操碎了心，但只能蠟燭兩頭燒，停工全力照顧太太跟年僅4歲大的女兒霓霓，事實上，這不是劉真身上唯一的病痛，她曾透露自己因為跳舞「滿身傷」，辛龍一直很擔心，但因為很愛劉真，只能選擇支持她熱情地同時，苦口婆心叮嚀。

劉真這回倒下，病況相當嚴重，而身為舞蹈家的她，連親友都覺得她是個健康寶寶，因此更加驚訝不捨，據《聯合新聞網》報導，劉真過去曾吐露，其實長年跳舞，確實給身體累積了很多不好的傷害，老公辛龍早就在擔心，總叨唸劉真年輕時就開始耗損，「老的時候都是要還的」。

而雖然身體累積著傷害，劉真仍堅持教舞、練舞跟演出，狀況始終沒讓辛龍放心，經常帶了一身瘀青回家，讓辛龍看了心疼不已，忍不住吐真心話，問她何苦這麼辛苦，苦勸：「妳不要跳了好不好？」，可是看劉真對舞蹈熱情不減，他也只能支持愛妻的工作，默默守護她，要她別太累，如今劉真生了場更大的病，辛龍肯定心如刀割。

(中時電子報)