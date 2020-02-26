交通部觀光局為落實強化與地方政府觀光施政意見雙向交流，25日邀請縣市政府觀光首長召開座談會，就新冠肺炎疫情對觀光產業衝擊的相關紓困方案進行討論。其中，紓困方案已進入法制作業程序，振興方案則將聚焦內旅遊、國際旅遊、旅遊景點優化3重心。

交通部20日核定紓困相關5大實施要點，觀光局表示，將以紓困、復甦及振興2方案協助業者度過難關。在紓困方案方面，將陸續依法制作業公告後，開始受理旅行業、旅宿業及觀光遊樂業申請，就營運損失救濟、營運支持及減輕營運負擔等項目提供協助。

振興方面部分，觀光局將以國內旅遊、國際旅遊、旅遊景點優化3大項目，提供國內旅遊復甦計畫－國旅補助、促進旅行業發展方案、跨縣市區域合作結合觀光產業公協會，以及鼓勵新創、國際旅客入境旅遊市場獎勵措施、旅遊景點優化等方案。

為持續提升國內觀光旅遊，觀光局將持續搭配各年度行銷主軸，推動「108、109年度台灣好行服務升級計畫」及「小鎮漫遊2.0及3.0」，由各縣市政府及業者協助盤點及提案，以新闢「台灣好行」旅行線，並達成台灣小鎮推廣3年達100個小鎮目標。

此外，觀光局將辦理觀光旅遊安全宣導周研討會，以及i-Center旅遊服務體系服務品質考評作業等計畫，透過專案講座與考核評比獎勵，提升中央與地方旅遊服務品質。

觀光局表示，藉由此次座談會議，除讓各縣市觀光首長更深入瞭解觀光產業紓困及復甦與振興方案，並透過實際討論及溝通，廣泛蒐集各縣市觀光首長寶貴意見，使政策能更貼近市場需求，迅速及全方位協助業者度過難關，將衝擊減到最低，並在疫情過後迅速復甦。

(時報資訊)