生醫族群今日多頭暫時休息，防疫題材退燒，以個股表現為主，合一(4743)400萬美元議約金入袋，股價鎖在漲停板33.1元，至12:50，買單有1100餘張等著要買；瑞基(4171)成功開發出兩種型式的新冠肺炎病毒檢測試劑，股價也鎖在漲停板78.2元。短線強悍疫苗業者，高端疫苗(6547)今日賣壓出現，股價僅能勉強維持在平盤上方，國光生技(4142)多頭冷卻，漲幅逼近1%左右。

瑞基今日再度發重訊說明，公司已成功開發出兩種型式的新冠肺炎病毒檢測試劑，一種為適用於實驗室使用的qPCR(Real-Time PCR)試劑，另一種為適用於公司POCKIT平台的iiPCR試劑，於2月25日起已可小量出貨，並已著手進行量產。公司POCKIT平台擁有微型輕便，簡易操作等特性。其中POCKIT Central儀器，為將核酸萃取與檢測合而為一的全自動設計，樣本置入後85分鐘即可得知檢測結果。

近期受到新冠肺炎疫情影響，與抵抗病毒和防疫相關生技製藥、醫材、醫療服務領域市場需求可期，預期將會有豐沛的資金支持全球資金繼續投入生醫產業。面臨外部環境不確定性，法人指出，台灣可借助既有臨床醫學優勢，借鏡國際生醫產業整合經驗，轉為大健康產業思維。從預防保健、檢測診斷、疾病治療到照護追蹤的完整服務，創造新生醫產業生態系，尋求獲利利基。

(時報資訊)