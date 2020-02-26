90歲陳姓老翁獨自坐在台中公園側門入口花圃邊石旁，為台中市警察局第二分局公園所警員巡邏時發現，員警趨前關心時，發現他疑似有失智情形，遂牽著老翁先回派出所，並請值班警員查看手上的防走失手鍊（愛的手鍊）並聯絡家屬，老翁兒子稱，父親於下午獨自出門後一直都未返家，在住家附近繞了很久都遍尋不著，正想要報警請警方協助時就接到警方來電報佳音，趕緊至派出所將父親接回家，非常感謝警方的主動關懷。

2月24日22時30分許，一名年約90歲的陳姓老翁竟還獨自在公園逗留，員警見狀即主動向前關心，老翁表示他住在光復國小附近，正在等兒子來接他，但對談間發現老翁文不對題，可能有失智情形，還好發現老翁手上掛有防走失手鍊，立即將他攙扶回所，因老翁全程使用台語，但員警台語不輪轉，一老一少就一路雞同鴨講的回到派出所，老翁身上並未發現任何證件，僅有防走失手環，立即撥打防走失查尋電話，始得知老翁的身分。

老翁兒子匆忙趕到後，表示從家中監視器發現老翁午後就自行從太平區的住家離開，便再也沒有回家，因擔心年邁的父親遭遇意外，讓他非常擔心，一接到警方的電話瞬間放下心中大石，老翁兒子表示，父親之前也有過幾次失蹤紀錄，所以幫他申請了防走失手鍊，好在警方細心的觀察，否則不敢想像父親要流浪到哪裡去了。老翁要離開所內時，還緊握員警的雙手道謝，表示現在的警察比起日治時期的警察要和藹可親多了，讓民眾看到了都覺得安心。

警方呼籲，家中有長者、失智症患者常有走失之虞，可至當地縣市政府社會局（處）申請預防走失手鍊（愛的手鍊），當民眾發現路上失智症患者時，可透過愛的手鍊上24小時的服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可馬上聯絡上家屬，或告知通報人將失智症患者送至警局或派警員前往處理，讓患者可以在最短時間內，回到溫暖的家。

(中時 )