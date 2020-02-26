台灣國際蘭展即將於3月7日登場，26日台南市長黃偉哲專程走訪展區，視察布置進度，同時為參加蘭花競賽的花農代表李蒼裕加油打氣。

每年蘭展的重頭戲除了蘭花主題景觀外，就是千百株競賽花爭奇鬥豔的比賽，台灣國際蘭展特別邀請澳洲、美國、英國、日本等國評審與蘭協專業評審組成至少200位的評審團進行評比，猶如蘭業奧斯卡，每年競賽花收花數量皆有1000多株。

參加競賽的花農李蒼裕原為小學老師，因緣際會接觸蘭花後，就迷上種蘭花，退休後開設公司，正式成為蘭花農。2011年5月台灣參加英國切爾西花展（Chelsea Flower Show）時，送給英國女王伊麗莎白二世、以女王名字為名的蝴蝶蘭，就是出自李蒼裕之手。

李蒼裕說，蘭農們無不期待台灣蘭花產業能蓬勃發展，看著台灣國際蘭展慢慢成為具分量的國際級蘭展，有很大的成就感，希望蘭展能繼續創造好成績。

(中時 )