基隆家扶攜手NIKE，讓野球兒少超幸福。（基隆家扶提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆家扶攜手NIKE，讓野球兒少超幸福。（基隆家扶提供／吳康瑋基隆傳真）

全國中小學昨天開學，為因應史上最長寒假，基隆家扶中心社區棒球隊也因為在地社區家長的需求以及照顧家扶兒少的心意，透過家扶金金會社會資源處向NIKE 提出Made to play 計畫的申請。

NIKE也捐出15萬元給基隆家扶社區棒球隊，希望透過長期有組織的運動推廣與培植，有助於兒少長出自己力量，迎向未來人生的更種挑戰。

家扶指出，計畫分成三個項目執行，第一個項目是寒假的棒球生活營隊，為期17天；共有40名學子參加，由家扶中心霜逸祥社工服務其中15名幼兒到小四的初學者，由基隆在地教練 倪天送、周基榮、朱鴻森、王益群帶領25名國小高年級到國中準備外縣市賽事的選手；第二個項目預計在3月7日辦理基隆市國小組的邀請賽，增加少棒的實戰經驗與活絡少棒風氣；另外，第三個項目預計在三月底前，在基隆市立棒球場辦理棒球體驗營活動。

回顧2019基隆家扶社區棒球隊的點滴，除整年度服務約6000人次外，更讓基隆家扶在2020年要繼續投入社區基層棒球隊的運作，讓各年齡層的孩子都有機會上陣享受棒球帶來的臨場感。

(中時 )