小禎主持年代節目《聽媽媽的話》，本周六、日播出話題單元「媽媽素顏也美嗎」，找來火辣媽咪「蛇姬」林采緹卸妝，連現代女生最重視的美瞳也拆掉，超真實素顏首次在螢光幕前公開，幾乎零差別的膚況讓現場驚呼連連，小禎忍不住直呼：「根本沒差！」

林采緹表示，她最在意黑眼圈跟黑眼珠大小，誇張形容自己是「奈米眼珠」，她在節目上不僅卸掉半臉妝容，更將美瞳隱形眼鏡拆掉，但素顏幾乎零差別，若沒製作對比照，甚至很難看出是哪邊臉有卸妝，令現場所有人相當欽羨。另一單元「媽媽情懷也是詩」則獨家曝光周杰倫助攻求婚影片，超強隊友成節目班底媽媽「漢娜」飆淚點頭嫁壯漢關鍵。

林采緹素顏對比圖。（年代提供）

原來，漢娜老公家豪身材壯碩魁武，是體重超過一百公斤的肌肉猛男，他不僅曾參加世界健美比賽榮獲前3名佳績，更曾蟬聯10屆台灣健美先生冠軍。因為家豪是周杰倫的健身教練兼好友，周杰倫聽說他想策畫求婚，便義氣承諾幫忙，不僅陪家豪策畫長達半年之久，更在求婚當天扮演重要角色。小禎聽完班底媽媽們的浪漫情事，回憶李進良也曾說：「嫁給我的好處，哪一天不想幹了，就回來家裡，我會養妳。」

(中時 )