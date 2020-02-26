中央流行疫情指揮中心今日表示，伊朗近日COVID-19病例數及死亡病例快速增加，目前確診病例數已達95例，15例死亡，病例擴及13省份，死亡病例數僅次於中國大陸，且輸出病例至阿曼、伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國及加拿大等多國。中東多國已關閉對伊朗邊界。

由於該國疫情明顯擴大，指揮中心即日起提升伊朗旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。

旅遊警示分級。(指揮中心提供)

(中時電子報)