伊朗疫情死亡案例增加 旅遊警示升到第二級 13:362020/02/26 中時電子報 中時、 鄭郁蓁 、中時電子報、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫情指揮中心記者會。(林周義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今日表示，伊朗近日COVID-19病例數及死亡病例快速增加，目前確診病例數已達95例，15例死亡，病例擴及13省份，死亡病例數僅次於中國大陸，且輸出病例至阿曼、伊拉克、科威特、阿拉伯聯合大公國及加拿大等多國。中東多國已關閉對伊朗邊界。 由於該國疫情明顯擴大，指揮中心即日起提升伊朗旅遊疫情建議至第二級：警示(Alert)，提醒民眾至當地應採取加強防護措施。 旅遊警示分級。(指揮中心提供) 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／陳時中柯文哲，到底誰打臉誰 04:102020/02/24 時論廣場 新聞早班車》義大利與伊朗 旅遊警示升至第一級 07:312020/02/24 政治 陳時中訪桃園 坦言疫情各縣市都會有 10:252020/02/24 政治 陳時中坐鎮國人安心 滿意度創下驚人新高 11:042020/02/24 政治 公職財產申報…陳時中揹債逾5千萬 存款不到300萬 12:052020/02/24 政治 台灣新增2確診 為北部老父親的老婆、小兒子 15:262020/02/24 生活 監院財產申報 鋼鐵部長陳時中有百萬樂器 17:522020/02/24 政治 韓旅遊警示升級 疫情中心宣布27日起返台檢疫14天 17:182020/02/24 生活 社論／防疫臭屁在先 就會倉皇於後 04:102020/02/26 時論廣場 若無新冠肺炎 名嘴爆陳時中原本下場是這樣 08:442020/02/26 生活 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 洗完手再噴酒精？醫：恐讓防疫破功 - 生活 李登輝身體狀況？命理師曝度過「歹九」還要小心… - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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