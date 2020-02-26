國內日前出現一名感染源不明確診個案，個案為北部60多歲婦女，起初被診斷為肺炎，經擴大採檢才發現確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該名婦女所有接觸者均為陰性，已經結案。

該名婦女上月22日出現發燒、咳嗽的症狀，22日至29日曾4度至診所就醫，後來因症狀加劇，開始呼吸急促，29日晚間送往急診，診斷為肺炎，30日住院，本月10日轉入加護病房，日前確診新冠肺炎，成為國內第24例確診案例。

婦女確診後，外孫女、小女兒也接續確診，衛生單位鎖定家內、家外接觸者進行採檢。陳時中表示，婦女家內接觸者除了先前外孫女、小女兒外，其餘都陰性，家外接觸的一百多人也陰性，已經結案。

至於婦女先前出現症狀，採檢卻為陰性的大女兒，指揮中心將其列為極可能病例。指揮中心監測應變官莊人祥表示，極可能病例為無法列為確定病例，卻在流行病學上有相關者，因核酸檢測只有急性期才能測出來，因此將其列為極可能病例。目前大女兒正在接受治療，衛生單位正對大女兒的接觸者進行調查，目前未發現確診個案。

(中時電子報)