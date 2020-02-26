地牛翻身！13:34花蓮縣近海發生規模4.7有感地震，根據中央氣象局地震觀測，此起地震深度為24.8公里，震央位於花蓮縣政府南方 12.2公里處 ，最大震度花蓮4級；南投、台中3級；宜蘭、彰化、雲林、台東2級；嘉義、新竹、苗栗1級。

(中時電子報)

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