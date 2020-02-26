13：34花蓮近海規模4.7地震 最大震度4級 13:382020/02/26 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 13:34花蓮近海規模4.7有感地震，最大震度4級。(圖擷自氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！13:34花蓮縣近海發生規模4.7有感地震，根據中央氣象局地震觀測，此起地震深度為24.8公里，震央位於花蓮縣政府南方 12.2公里處 ，最大震度花蓮4級；南投、台中3級；宜蘭、彰化、雲林、台東2級；嘉義、新竹、苗栗1級。 (中時電子報) #花蓮 #震地 #有感地震 #地牛 也許您會感興趣 推薦閱讀 13檔三低一高 亂世英雄 04:092020/02/22 財經要聞 13檔落後補漲股 買盤撿便宜 04:092020/02/22 證券．權證 院內感染風險解除 北部婦人134名接觸者均陰性 10:332020/02/22 生活 唯美男男戀登大銀幕 瘋狂粉絲狂看13次 22:522020/02/23 娛樂 新軍來犯 花蓮飯店改裝接戰 04:102020/02/24 產業．科技 從鑽石公主號撤離4人確診新冠肺炎 英國累計13例 07:192020/02/24 國際 20：10 花蓮壽豐發生規模4.2極淺層地震 最大震度4級 20:162020/02/24 生活 13業者發災難財 北市送辦15件 04:102020/02/25 地方新聞 全國最大校排隊量體溫 無人發燒13人請假 09:122020/02/25 生活 19：14宜蘭大同發生規模5地震 最大震度5弱 19:152020/02/25 生活 生活熱門新聞 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 洗完手再噴酒精？醫：恐讓防疫破功 - 生活 李登輝身體狀況？命理師曝度過「歹九」還要小心… - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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