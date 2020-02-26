隨著各級學校開學，防疫工作如臨大敵，讓師生和家長都十分緊張。毗臨福科國中的中科購物廣場業者，包括富士山55沾麵、米蘭街義式小館、O八新韓食、梨子咖啡等，與校方同心協力防疫大作戰，使用「病毒盾」（奈米次氯酸複合鋅離子）」構成防疫一條街，避免成為防疫的死角。

富士山55沾麵業者蔡佳燕表示，武漢肺炎疫情未見緩和，學校為了防疫無不全體動員，期能做到防疫無死角。由於富士山55沾麵、米蘭街義式小館、O八新韓食、梨子咖啡等中科店與福科國中只有一牆（綠籬）之隔，脣齒相依，店家希望在防疫上能共盡心力，共同建構「防疫一條街」！

米蘭街義式小館業者謝宗穆則指出，為了不讓新型冠狀病毒有存在的餘地，上述店家不約而同使用最高等級的「病毒盾」全天候在店用消毒滅菌，並由研發生產「病毒盾」的廠商-純萃生技提供技術支援。

純萃生技董事長張益壽指出，疫情爆發之後坊間造成酒精、漂白水和次氯酸搶購潮，甚至賣到缺貨。純萃生技被上述有心的店家同舟共濟的精神所感動，特別供貨給店家們，並保證無缺貨之虞。

純萃生技副總經理吳沛紋指出，雖然有些民眾對次氯酸感到陌生，事實上它已經上市多年，是非常成熟的產品，被廣泛運應在食品界，作為滅菌和除臭的用途。

自從疫情爆發後，輿論對次氯酸水討論甚多，可惜都沒有提到坊間的次氯酸水萃取方式，分成「合成法」、「電解法」和「生成法」，三者在使用上和效果上差很大，成本也是天壤之別。

其中，純萃生技堅持採用技術門檻高、需先進的科學化製程與設備的「生成法」，製成奈米次氯酸複合鋅離子的發泡錠（即病菌盾），使殺菌速度更快速、更持久，最重要的是，更溫和、具親膚性！

純萃生技提供給上述店家使用的是「發泡錠」，由店家自己用水稀釋（每錠稀釋1000CC的水），即時使用穩定性最高，殺菌效果可達99.99％，且可以在30秒內達到殺菌效果，且效果可持續7天；至於剩餘的次氯酸水若置於陰涼處，有效期限可長達30天！

至於使用方式，除了可以用來擦拭食器、桌椅，亦可用來消毒工作服，用來幫客人乾洗手亦不會傷害肌膚；隨身攜帶噴霧小瓶，若欲有人劇咳、打噴嚏，可噴灑於空氣中殺菌。

由於次氯酸水殺菌後最終會還原成水，相較於會產生殘留的酒精和漂白水，它更適合對衛生安全要求甚高的場所，諸如餐飲業、育嬰房、幼兒園、醫療院所等。

(工商 )